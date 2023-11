LIVE Pro Recco-Vasas 8-3 | Supercoppa Europea pallanuoto in DIRETTA | Cannella scatenato con quattro reti!

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.15 Tiro dibloccato dalla difesa. 6.56 Rete di Burian in superiorità numerica, Pro8-3. 7.38 Goooooooooooooooool, tiro fulminio di Hallock, Pro8-2. Inizia il terzo quarto! Finisce il secondo quarto, Pro7-2. 00.06 Goooooooooooool, rigore perfetto di, Pro7-2. 00.32 Del Lungo strepitoso su Batori, parata. 1.03 Goooooooooooooooool, mancino spettacolare di Zalanki, Pro6-2. 2.36 Errore di Condemi davanti a Levai. 3.32 Ancora Del Lungo si supera su Selley. 3.55 Gooooooooooooool, ancora luiil numero 4 ligure, ...

...cura delle associazioni Helios e Ientu te Sciroccu e alle 20.00 con Andrea Baccassino e il suo... San Martino in Piazza è organizzato daloco Monteroni di Lecce, con il patrocinio della ...

Supercoppa Europea, Pro Recco-Vasas Budapest stasera LIVE su Sky Sky Sport

LIVE – Pro Vercelli-Pro Patria 2-1: termine della partita | MAGICA PRO MAGICA PRO

Nella giornata di venerdì 10 novembre la Lega Pro ha infatti ufficializzato l'accordo raggiunto ... permettendo ai tifosi di accedere ai contenuti live e on demand. La Serie C sarà la prima lega ...Lo Streaming Gratis e Diretta LIVE Hesgoal di Al Wehda-Al Nassr, match valevole per la Saudi Pro League in programma sabato 11 novembre ...