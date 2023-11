LIVE Nuoto | Nico Sapio 2023 in DIRETTA | Simona Quadarella fa sognare nei 400 stile! Pilato vola nei 50 rana! Attesa per Razzetti-Ceccon nei 200 misti

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12: Denis Fagnini con 1’02?63 vince i 100 rana juniores 17.11: “Sto puntando a ritornare sui miei tempi nei 50, in corsa è una nuotata che non sento tanto mia. Sono stata male, ho avuto l’influenza ma ho deciso di gareggiare lo stesso qui a Genova” Le prime dichiarazioni di Benedetta17.10: Ora al via i 100 rana juniores maschili: 1 SCADUTO Mattia 2006 ITA GenovaMy Sport ssd 1’04.53 2 PROFUMO Luca 2007 ITA GenovaMy Sport ssd 1’04.41 * 3 TELESCA Matteo 2006 ITA Pol Lib Invicta – Potenza 1’02.45 * 4 FAGNINI Denis 2007 ITA NS Emilia ssd 1’01.66 * 5 DONDOLI Andrea 2007 ITA Virtus Buonconvento ssd 1’01.83 * 6 MANTOVANI Edoardo 2007 ITA Superbassd 1’04.35 * 7 BIMBATTI Alessio 2007 ITA Ferraraasd ...

European Super Cup,su Sky e in streaming su NOW Venerdì 10 novembre Ore 20.45 : Pro Recco - Vasas Budapest, Sky Sport Arena e NOW, diretta

Il derby della capitale di pallanuoto in Serie A1 maschile finisce senza vincitori né vinti, 12-12 il risultato finale. Allo stadio del Nuoto di Monterotondo va in scena una partita cha per lunghi tra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dell'edizione 2023 del Trofeo Nico Sapio in programma oggi e domani presso My Spor ...