LIVE Nuoto | Nico Sapio 2023 in DIRETTA | Simona Quadarella fa sognare nei 400 stile! Attesa per Benedetta Pilato e Ceccon

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43: Ora la penultima serie dei 200 stile libero: 1 SPEDIACCI Simone 2004 ITA In Sport ssd 1’48.25 2 OPPIOLI Matteo 2003 ITA Gens Aquatica San Marino 1’47.47 * 3 CHIARIONI Massimo 2004 ITA Hydros usd – Oderzo 1’47.01 * 4 MOSCONI Mattia 1999 ITA Heaven Due ssd 1’46.35 * 5 CARRARO Giovanni 2002 ITA GS Fiamme Oro Riviera– Dolo 1’46.63 6 CAMOZZI Andrea 2005 ITA Team Trezzo Sport ssd 1’47.13 7 FARACI Claudio Antonino 2001 ITA Circolo Canottieri Aniene 1’47.50 8 ZACCAGNO Samuele 2004 ITA Superbassd 1’48.62 16.42: La zampata di Silvia Di Pietro che vince in 25?81, secondo posto per Di Liddo con 25?84, terza Laquintana con 25?91, non ci sono qualificate per Otopeni in questa gara 16.41: Ora al via i 50 farfalla donne con: 1 BELTRAME Alice 2006 ITA ...

European Super Cup,su Sky e in streaming su NOW Venerdì 10 novembre Ore 20.45 : Pro Recco - Vasas Budapest, Sky Sport Arena e NOW, diretta

LIVE Nuoto, Nico Sapio 2023 in DIRETTA: grande attesa a Genova per Benedetta Pilato, Ceccon e Quadarella OA Sport

1° Memorial Massimo Borracci. Risultati e Live Streaming. Nuoto•com

Il derby della capitale di pallanuoto in Serie A1 maschile finisce senza vincitori né vinti, 12-12 il risultato finale. Allo stadio del Nuoto di Monterotondo va in scena una partita cha per lunghi tra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dell'edizione 2023 del Trofeo Nico Sapio in programma oggi e domani presso My Spor ...