LIVE Nuoto | Nico Sapio 2023 in DIRETTA | a Genova subito in vasca Ceccon | Quadarella e Pilato

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti alladella prima giornata di gare dell’edizionedel Trofeoin programma oggi e domani presso My Sport Village Sciorba di. Si gareggia come da tradizione incorta e si tratta dell’ultimo test in vista dei Campionati Europei di Otopeni in programma dal 5 al 10 dicembre, visto che i Campionati Assoluti di Riccione a fine mese saranno disputati inda 50 metri. Il meeting ligure, dunque, sarà l’occasione per gli atleti che non sono già qualificati, per realizzare i tempi limite per la rassegna continentale inda 25 metri. Ad aprire la rassegna disarà Simona ...