LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | Jorge Martin subito davanti | Bagnaia gestisce

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.23 Diversi piloti in pista, ma nessuno si sta migliorando: alcuni come Fabio Di Giannantonio stanno lavorando più sul passo gara. 8.22si mette! 1:58.523 per lo spagnolo del Team Ducati Pramac: primo messaggio lanciato a. 8.21 Buon tempo per Miguel Oira che è terzo a 445 millesimi da Marquez. 8.20 Doppia gomma media nuova per: lo spagnolo probabilmente vuole fare il time attack all’inizio di questa sessione ed evitare di arrivare all’ultimo. 8.19 Bezzecchi sale in terza posizione: 1:59.213 a mezzo secondo da Alex Marquez. 8.17 Time attack per Marco Bezzecchi che a metà pista è a due decimi da Alex Marquez. 8.16 In pista ...