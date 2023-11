LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | Jorge Martin subito davanti | Bagnaia gestisce Fra poco i time attack

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.39 Buonissimo giro per Vinales che balza in terza posizione a 443 millesimi da, in mezzo ai due fratelli Marquez. 8.38 Qualche pasticcio durante il giro perche stava per finire in terra per esser salito sul cordolo. 8.37 In pista anche Pecco, ma ancora non per fare il tempo. 8.36 Piccola sbandata per Marc Marquez che adesso si rilancia. 8.35 Ancora non è il momento per iè lontano dal suo miglior tempo, così come Marquez. 8.33 Altra scivolata per Aleix Espargarò, stavolta in curva 9: una sessione maledetta per lo spagnolo della Aprilia. 8.32entra in pista così come Alex e Marc Marquez e Marco Bezzecchi. 8.31 Grande ...