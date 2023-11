LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | iniziano le pre-qualifiche

Leggi su oasport

8.01 Anche Jorge Martin subito in pista con doppia gomma media. 8.00LE PRE-! Bagnaia in pista con la gomma media al posteriore: sarà già un antipasto di time attack sin da subito per Pecco, anche se con più carico di benzina. 7.56 Tutto pronto a Sepang per queste pre-: condizioni meteo buone. Saranno sempre da monitorare durante questo fine settimana: inpossono essere un fattore, vista la variabilità. 7.52 Chi ha sorpreso nella prima sessione di libere sono le Yamaha di Morbidelli e Quartararo, rispettivamente in quarta e quinta posizione. Chissà che la moto giapponese innon possa piazzare una delle migliori prestazioni stagionali. 7.48 Questa la situazione della classifica ...