LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | comincia la FP1

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-40 minuti: Aleix Espargarò segna il giro più veloce, girando in 2:02.066, segue Bagnaia a +0.597, poi Raul Fernandez (+0.602) -41 minuti: a breve inizieranno ad arrivare i primi tempi. -45 minuti: partono tutti con le stesse gomme: soft davanti, hard sul posteriore SEMAFORO VERDE! PARTE LA FP 3:44 Quasi tutto pronto. Tra un minuto sarà FP1 3:41 In questo GP sarà presente anche Alvaro Bautista, fresco vincitore della Superbike 3:35 Mancano solo dieci minuti, poi comincerà la FP1 3:24 Sta per rire la grande sfida tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Anche se tutto lascia pensare che il canovaccio del venerdì sarà sempre lo stesso. Lo spagnolo probabilmente spingerà fin da subito, mentre Pecco sfrutterà la sessione per prepararsi al meglio in vista dei segmenti successivi 3:20 BUONGIORNO ...