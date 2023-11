LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | bolide Martin con le gomme nuove

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABANDIERA A SCACCHI, TERMINA LA FP1 -1 minuto: Scendono sotto i due minuti anche Alex Marquez, secondo con un ritardo di +0.049, e Johann Zarco, terzo a +0.401. Non spinge Bagnaia -2 minuti: si lancia Bezzecchi mentre sale di colpi Alex Marquez, particolarmente in palla in questa sessione -3 minuti: rientra Bagnaia con levecchie. -4 minuti:che segna il miglior tempo scendendo sotto i due minuti. Il pilota registra 1:59.513 seminando Morbidelli, secondo a +0.542, e Quartarao, terzo con+0.621. -5 minuti: sale di colpiche segna casco rosso nel secondo e nel terzo settore -7 minuti: Bagnaia intanto è fermo ai box. Anchecome Bezzecchi viaggia con entrambe le medie. -8 minuti: Marco Bezzecchi gira ...

Il Gran Premio della Malesia apre l'ultima e decisiva tripletta della stagione 2023 della MotoGP. Il weekend di Sepang sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP e sull'app Now. Quando saranno le 3.45 in Italia le MotoGP scenderanno in pista a Sepang per il primo turno di prove del Gran Premio della Malesia. Con un meteo incerto per tutto il fine settimana, sarà fondamentale ...