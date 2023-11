LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | alle 3 | 45 la FP1

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le prime prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP della– Numeri e statistiche del GP dellaBuongiorno e bentrovati alladel primo giorno di prove libere del GP della, terzultimo round del Mondialedi. Sulla pista di Sepang, inizierà il lavoro di messa a punto dei piloti e delle squadre in vista di qualifiche, Sprint Race e della gara domenicale. Tiene banco il duello mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Il pilota della Ducati ufficiale arriva all’appuntamento con 13 lunghezze di margine sullo spagnolo. Martin si è esaltato in Thailandia ed è fermamente intenzionato a replicare su una pista che gradisce ...

... trasmesso in ben 179 paesi nel mondo, con una audience cumulata stimata, per i soli eventi, ... Campionato di Volley Femminile Serie A1, Mondiale di Formula Uno,, Giro d'Italia, Nitto ATP ...

MotoGP, LIVE - FP1 a Sepang: la diretta del primo turno di prove del GP di Malesia GPOne.com

GP Malesia, si parte: FP1 LIVE su Sky dalle 3:45 Sky Sport

A Sepang si inizia a fare sul serio con le prove libere 1, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 3.45. Il venerdì del GP Malesia si concluderà poi alle 8 con le ...Quando saranno le 3.45 in Italia le MotoGP scenderanno in pista a Sepang per il primo turno di prove del Gran Premio della Malesia. Con un meteo incerto per tutto il fine settimana, sarà fondamentale ...