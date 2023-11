LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | Alex Marquez al comando | Bagnaia sale in quarta piazza

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.51 E’ stato concentrato per tutto il giro e il campione del mondo hato una bella zampata. 8.50 Tempone per Pecco! 1:58.420: è il quarto tempo. 8.49davanti! 1:58.227: grandissimo ultimo settore per il pilota del Team Gresini- 8.48 Si abbassa ancora il tempo di Binder! 1.58.310 e prima posizione per il sudafricano. 8.48 Arriva la terza caduta del turno per un maledetto Aleix Espargarò. 8.47 Scivolano fuori dalla top 10 Bezzecchi,e Di Giannantonio. 8.46raro! 1:58.399 e primaper il francese, mentre Marini si inserisce in nona posizione. 8.45 Binder in testa! 1:58.493, ma sta arrivandoraro che sta facendo un super ...