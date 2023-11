LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | a breve le pre-qualifiche | Bagnaia per avvicinarsi a Martin

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.44 L’unico italiano ad aver centrato la pole position in top class negli ultimi 10 anni è Andrea Dovizioso nel 2016. 7.40 Ricordiamo quali sono stati i tempi della FP1: 1 89 JorgeSPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.513 14 16 330.2 2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 1’59.562 16 17 0.049 0.049 331.2 3 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.914 13 14 0.401 0.352 332.34 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy YamahaYAMAHA 2’00.055 11 16 0.542 0.141 331.2 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYAMAHA 2’00.134 13 17 0.621 0.079 332.36 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.242 14 18 0.729 0.108 330.2 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’00.244 9 11 0.731 0.002 ...

Alle 8 le pre - qualifiche, decisive per l'accesso al Q2 del sabato, da seguiresu ...

MotoGP GP Malesia LIVE: in diretta le Libere da Sepang La Gazzetta dello Sport

Prove libere 1, Martin il più veloce. 15° Bagnaia Sky Sport

Nel Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGP è pronto a rinnovarsi il duello per il titolo tra il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e lo sfidante Jorge Martin . Lo spagnolo è… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima prova della discesa libera di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci ...