LIVE Genoa-Verona 1-0 | dentro Puscas e Ngonge

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si chiude il venerdì che ha aperto la 12ª giornata di Serie A 2023/24. A Marassi va in scena: calcio d'inizio alle...

A Marassi il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA Marassi,e Verona si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- Verona 1 - 0: sintesi e moviola 1 Fischio d'inizio a Marassi 9 ...

Genoa-Verona 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Genoa - Verona (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

Gli emiliani e i campani hanno aperto la dodicesima giornata di Serie A portando a casa entrambe solo un punto La sfida Sassuolo-Salernitana ha… Leggi ...Una bordata di tribordo. Boom! E lo stadio Ferraris impazzisce di gioia. Radu Dragusin ha messo a segno il suo primo gol in Serie A nel primo tempo di Genoa-Hellas Verona, e lo ha fatto non come suo ...