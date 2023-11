LIVE Genoa-Verona 0-0 | nessuna occasione da rete | ci prova Hien

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si chiude il venerdì che ha aperto la 12ª giornata di Serie A 2023/24. A Marassi va in scena: calcio d'inizio alle...

A Marassi il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA Marassi,e Verona si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- Verona 0 - 0: sintesi e moviola 1 Fischio d'inizio a Marassi 9 ...

Genoa - Verona (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Genoa-Verona in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Alle 20.45 tocca invece a Genoa-Verona (visibile live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky). Domani si prosegue con altre tre partite: alle 15 Lecce-Milan, alle ore 18 ...