LIVE Fognini-Humbert | ATP Metz 2023 in DIRETTA | l’azzurro va a caccia della finale!

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per le semifinali dell’edizionedell’ATP 250 di(Francia). Dopo aver eliminato in scioltezza Lorenzo Sonego ai quarti, quello di oggi sarà un altro impegno non banale per il ligure, il quale si troverà di fronte il numero 23 del mondo sulla sua strada verso la finale.sta disputando la settimana migliorestagione. L’ex numero uno d’Italia ha battuto, nell’ordine, Seyboth Wild, Bublik e Sonego, tre avversari per nulla scontati da sconfiggere, specialmente gli ultimi due sul cemento indoor. Il 36enne di Arma di Taggia, dopo un periodo negativo, ha ritrovato gli ...