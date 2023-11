LIVE Fognini-Humbert | ATP Metz 2023 in DIRETTA | alle 18 00 il via della semifinale

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 L’avversario dell’azzurro sarà Ugo, testa di serie numero 4 del torneo. Il classe 1998 è il beniamino del pubblico dia tutti gli effetti, visto che il 25enne è nato proprio nel capoluogoMosella.ha beneficiato di un bye al primo turno, poi ha successivamente eliminato Dominic Thiem in tre set, e il giovane transalpino Harold Mayot ai quarti di finale. Con l’approdo in finale, il francese coglierebbe il best ranking, issandosi al 21mo posto provvisorio del ranking ATP. 17.45 Fabiosta vivendo una seconda giovinezza. Dopo un periodo avaro di risultati di spessore, per via anche di numerosi problemi fisici, il ligure ha dato spettacolo nel torneo transalpino. Se il successo con Seyboth ...