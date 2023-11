LIVE Fognini-Humbert 0-6 2-6 | ATP Metz 2023 in DIRETTA | finisce in semifinale l’avventura del ligure

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.20 Per la verità,ha messo in campo un numero considerevole di prime in campo (39/56), ma quello che è mancato all’azzurro è stata proprio la scioltezza fisica messa in mostra nelle partite precedenti. Se poi l’avversario, piazza 8 ace e ottiene l’88% di punti con la prima e il 64% con la seconda, il compito si fa decisamente più arduo. 2-6 GAME, SET AND MATCH! Si spegne sul nastro la palla corta giocata dall’azzurro, il transalpino mette così il sigillo sulla partita, conquistando così la quarta finale allo ATP della carriera, battendocon il punteggio di 6-0 6-2 in 1h07? di gioco. 30-40 Il primo se ne va su una buona seconda dell’azzurro. 15-40 Risposta aggressiva di, non passa il ...