LIVE Fognini-Humbert 0-6 1-2 | ATP Metz 2023 in DIRETTA | si seguono i servizi nel secondo parziale

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30o, dritto e smash vincente per l’azzurro. 15-30 Ace. 0-30 Altro dritto che finisce in corridoio per, il quale si muove con molta difficoltà soprattutto verso destra. 0-15 Scappa via il dritto dell’azzurro in uscita dalo. 1-2 GAME! Punto diretto con la prima per il francese che, a parte un piccolo passaggio a vuoto nel precedente turno di battuta, non sta dando segni di difficoltà alo. 40-0 Sbaglia ancora con il rovescio l’azzurro. 30-0 Altroo dirompente di, poinon controlla il back difensivo. 15-0 Prima al centro vincente per il transalpino. 1-1 GAME! Il ...