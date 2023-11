LIVE – Fognini-Humbert 0-1 | semifinale Atp Metz 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per la secondadel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Scatenato il veterano azzurro che, dopo aver annullato tre match point al finalista uscente Alexander Bublik, si è aggiudicato in scioltezza il derby tricolore contro Lorenzo Sonego. In terra francese va a caccia della ventesima finale della carriera, un traguardo che sarebbe fondamentale per cercare di avvicinare ancora di più i primi cento giocatori del mondo. Davanti a lui c’è il mancino transalpino, che nelle ultime settimane sta tornando a giocare sulli straordinari. I due si sono incontrati una sola volta nella loro vita tennistica. Nel 2020, in occasione del secondo turno,...