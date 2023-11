L’Italia sorvegliata speciale del Fondo Monetario Internazionale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Questa volta l’ammonizione al Paese è ufficiale e è partita dal soglio più alto dell’ economia globale, il-FMI. Lo scorso giovedì Alfred Kramer, direttore per l’area europea di quel, ha confermato quanto già espresso nella riunione dello scorso ottobre a Marrakesh ai banchieri centrali convenuti. Leggendo il documento che descrive lo stato dei conti del Vecchio Continente, ha ribadito che, come per l’anno in corso, anche per il 2O24 e il 2025 non si intravedono elementi che possano far sperare in una ripresa di sostanza da farla definire tale. Vale a dire che riporti almeno al livello pre pandemia la percentuale dell’ incremento economico dei paesi della EU. Per l’ Italia quel rapporto mette in evidenza alcuni fattori critici ancora più accentuati della media europea. Nello ...