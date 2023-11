L’ira di Mourinho | Roma | ansia derby

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 10 novembre 2023) Spesso, al termine di ogni sconfitta, si approfondisce l’analisi del match suddividendo cosa è andato e cosa no. Alla fine di Slava Praga-, però, di tutto ciò non c’è bisogno: ci ha pensato Joséa restituire lo scontrino perfetto della sconfitta giallorossa. “La partita è stata orribile. Non mi è piaciuto niente” esordisce lo L'articolo proviene da Il Difforme.