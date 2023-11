L' incredibile Hulk | Louis Leterrier | William Hurt mi urlò in faccia ' non sai niente degli attori'

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 novembre 2023)ebbe dei litigi sul set de "L'" con il regista... per un paio di baffi finti! Durante un podcast, il registaha raccontato un aneddoto risalente alle riprese de L'che vede protagonista: "Non voleva indossare i baffi finti, non voleva che oscurassero la sua interpretazione", racconta il regista. "La dimensione dei baffi era una discussione costante. A volte lui e io ci scontravamo. Hai due tipi di: hai i tuoi partner, i tuoi migliori amici che devi dirigere tutto il giorno, e poi le persone a cui piace avere queste discussioni. Si nutrono di quello. È così che lavorava". Il ...