L’incognita Hezbollah | il fronte libanese nella guerra tra Israele e Hamas a Gaza non si è ancora scaldato

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 novembre 2023) Hassan Mansour si trovava in ospedale il 22 ottobre scorso, lo stesso dove pochi giorni prima era nato suo nipote, quando ebbe la notizia della morte del figlio Mohammad, un miliziano diucciso in un raid dinel sud del Libano. «Eri mio figlio, ora sei il figlio di, un martire. Ringrazio Dio per questo onore», si sente dire dall’uomo in un video diventato virale in rete. «Ora tocca a te o a me», aggiunge abbracciando l’altro figlio, circondato da parenti e amici. «Ci uniremo a Mohammad». “Shamran”, nome di battaglia di Mohammad Hassan Mansour, è uno dei quasi 60 miliziani del gruppo armato sciita morti negli scambi di colpi di artiglieria sulla Linea Blu, al confine tra lo Stato ebraico e il sud del Libano, dove operano anche i militari italiani della missione Unifil. Ufficialmente, con l’appoggio dell’Iran, ...