Liberi di coltivare interessi | riapre l’Università libera di Bastia Umbra

(Di venerdì 10 novembre 2023) Aè sorta nel 1993(UNILIB), come un’offerta culturale e formativa – cui si può accedere dai 18 anni in su – volta a offrire un’opportunità dipassioni e sviluppare vari, da quelli artistici a quelli linguistici, da quelli manuali a quelli spirituali. Il Comune diha, per questo, istituitocome un “servizio di pubblica utilità, che favorisce un impiego qualificato del tempo libero mediante attività culturali, formative e ricreative”. Nel pomeriggio di domenica 5 novembre – presso l’Auditorium Sant’Angelo – è stata svolta la presentazione del programma dell’anno accademico da parte del presidente Gaetano Mollo e dell’avv. ...

... la manutenzione richiede conoscenza del terreno, del prodotto che si vuole, delle ... Bene,spazio nella memoria del cellulare. Qualcun altro ti dirà "ah sei tu Ma quanto tempo è ...

Come e perché tornare a coltivare la propria rete di relazioni Il Sole 24 ORE

Con Libera per coltivare legalità Nos Magazine

Tutti noi siamo animali sociali che vivono in un habitat particolare: la nostra “rete relazionale” o il nostro “network” ...Serramanna, un allevatore di 57 anni di Villasor aveva le autorizzazioni per la piantagione ma non per conservare la sostanza stupefacente nel proprio ovile ...