L’esonero ormai è deciso | salta una panchina in Serie A

(Di venerdì 10 novembre 2023) Èquestione di giorni, se non ore, e con ogni probabilità si assisterà ad un altro esonero nel campionato italiano. Tifosi stizziti. Il match di questa sera tra Genoa ed Hellas Verona era importante su molti fronti. Entrambe le squadre, il cui obiettivo è la salvezza, erano bisognose di una vittoria dopo le sconfitte nell’ultima giornata. Ad avere la meglio sono stati i rossoblù che davanti ai loro tifosi hanno vinto per 1-0 grazie ad un gol dell’ex Juve Dragusin e hanno di fatto condannato Marco Baroni. Il Verona cade ancora: esonero in vista per Baroni Gli scaligeri, terzultimi in classifica, sono senza dubbio tra le grandi delusioni di questa prima parte di stagione e quello di Marassi era a tutti gli effetti l’ultima spiaggia per Baroni. La sconfitta di oggi è la sesta consecutiva se si tiene conto anche dell’eliminazione in Coppa Italia e il destino del ...