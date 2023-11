L’esercitazione Usa nell’Indo-Pacifico simula una guerra con Pechino su larga scala

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 novembre 2023) Non usa mezzi termini per rispondere ai reporter che lo incalzano: “Quello che vedo nella regione è il comportamento irresponsabile e insidioso dei cinesi. Questa è la cattiva notizia. La buona notizia è che sto anche assistendo a una decuplicazione delle esercitazioni multilaterali e multinazionali”. Così si è espresso il generale Charles Flynn, comandante della Us Army Pacific, commentando per la stampa le grandi manovre militari conclusesi poche ore fa nell’oceano. Più di 5.000 uomini statunitensi, thailandesi, indonesiani, inglesi e neozelandesi, appartenenti alle armi di terra, di mare e d’aria hanno preso parte ad un’esercitazione di 5 giorni profondamente diversa da quelle svoltesi fino ad ora. È la prima ad essere realizzata dal Joint Pacific Multinational Readiness Center (Jpmrc), centro di addestramento al combattimento ospitato dalla base militare ...