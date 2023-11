L' eroe di Lula quando era giovane? Hitler

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 novembre 2023) In una vecchia intervista il leader brasiliano elogiava il dittatore tedesco. Oggi, dopo l’attacco di Hamas, la posizione antisemita del suo governo riemerge con forza. Non a caso nel Paese sudamericano si «alleano» terroristi islamici e criminalità organizzata. «Cè qualche personaggio famoso che lo ha ispirato, qualcuno di oggi o del passato?». Il presidente brasilianorisponde senza remore Mao Tsé-Tung, artefice di avere ucciso qualcosa come 65 milioni di esseri umani nei suoi tentativi, ripetuti e spietati, di creare la «nuova Cina socialista». Poi ci aggiunge l’ayatollah Khomeini e, dulcis in fundo, «, che aveva quello che io ammiro in un uomo: il fuoco (sic, visti i forni crematori dei lager, ndr) per iniziare a fare qualcosa e cercare di farlo. Ammiro il suo stato d’animo, la sua forza, la sua costanza».Per poi aggiungere, essendosi ...