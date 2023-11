“L’Eredità” | ecco i nomi di chi potrebbe sostituire Pino Insegno

Leggi su tvzap

(Di venerdì 10 novembre 2023) News tv. – Chi “erediterà” “”? Perdonate il gioco di parole. Dopo la defenestrazione diperò la questione resta ssa, anche perché il cambiamento avviene in corsa: secondo alcune indiscrezioni ci sono duein pole position. Si tratta di conduttori molto amati dal grande pubblico. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Sanremo”, Amadeus ha blindato la star di “Amici”: di chi si tratta Leggi anche: Sanremo 2024, al via il toto: chi potremmo vedere Non saràa condurre “” a partire a gennaio, come era stato annunciato. La decisione è stata assunta dopo un confronto tra la Rai e Banijay Italia, che produce il programma. Ad incidere il ritorno in tv poco ...