Lecco-Parma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 10 novembre 2023) Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lombardi cercano la prima vittoria stagionale casalinga, mentre gli emiliani vogliono proseguire la loro marcia verso la promozione.si giocherà domenica 12 novembre 2023 alle ore 16.15: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Quart’ultimi con 9 punti, i lombardi del neo tecnico Bonazzoli, non hanno ancora vinto tra le mura amiche, avendo colto due pareggi e due vittorie esterne contro Pisa e Palermo. La sfida contro gli emiliani è sicuramente improba, ma i lecchesi non hanno intenzione di partire già battuti. Gli emiliani conducono la classifica con ventinove punti e quattro in più sul Venezia. La squadra di Pecchia è reduce da tre vittorie consecutive e anche dalla qualificazione agli ottavi di finale di ...