Lecce | lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra per Almqvist

I tempi di recupero sono di almeno due settimane. L'attaccante salterà Lecce-Milan, con probabiltà che non sia disponibile neppure dopo la sosta per Verona.Nell’elenco dei convocati che oggi Pioli pubblicherà probabilmente non ci saranno Kjaer e Pulisic. Quest’ultimo ha rimediato una contrattura nella partita vinta dai rossoneri in Champions League ...