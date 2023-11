Lecce | D'Aversa | 'Sconfitta a Roma? Avrei voluto spaccare lo spogliatoio Ecco il sostituto di Almqvist'

... una sede per Joy Eventi [ 10/11/2023 ] Operazione antimafia, nelle carte del blitz spunta il nome di Guadadiello Cronaca [ 10/11/2023 ]- Milan: i convocati di D'Sport [ 10/11/2023 ] '...

Lecce, D'Aversa: "Sansone può darci una mano, Blin ha 30 minuti nelle gambe" Fantacalcio ®

LIVE TMW - Lecce, D'Aversa: "Il vero Milan è quello di martedì ... TUTTO mercato WEB

Calcio ora per ora Brutta tegola per il Lecce che dovrà far a meno di Pontus Almqvist nelle prossime settimane. Il giocatore svedese è stato sottoposto a una serie di esami… Leggi ...Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan, in programma sabato alle 15: "Poteva essere fuorviante ragionare sul Milan visto contro l'Udinese. È un club abituato a vi ...