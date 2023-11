Le sperimentazioni artistiche di Michele Toniatti | tra Informalismo Concettuale e immaterialità della ricerca Minimalista

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nel momento in cui tutto ciò che appartiene alla realtà osservata, e anche ciò che invece ne è diametralmente opposto e dunque indefinito, non è più sufficiente agli artisti per esprimere la propria personalità creativa, allora emerge la necessità di spostarsi verso confini completamente differenti, spesso più intellettuali che non emozionali eppure ugualmente in grado di raccontarne il punto di vista, l’approccio nei confronti di quellache diviene punto focaleloro produzione. In questo caso l’incontro con la materia dona consistenza e concretezza a quei passaggi evolutivi essenziali a trovare una forte e incisiva personalità espressiva. L’artista di cui vi racconterò oggi affronta questo tipo di percorso dando vita a opere dove il concetto riesce a entrare in maniera armonica all’interno di una mancanza di forma che però diviene ...