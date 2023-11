Le previsoni meteo per sabato 11 e domenica 12 novembre

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma. Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Maggiori addensamenti dalla serata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +9°C e +17°C.. Molte nuvole in transito al mattino con possibilità di deboli fenomeni associati. Variabilità asciutta nel corso del pomeriggio e ampie schiarite in arrivo in serata. Temperature comprese tra +12°C e +17°C. Lazio. Condizioni di tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse e schiarite. Maggiori addensamenti in arrivo tra la sera e la notte ma senza fenomeni di rilievo associati.. Molte nuvole in transito su tutta la regione al mattino con possibilità di deboli piogge sparse. Instabile anche al pomeriggio su zone interne e settori meridionali ...