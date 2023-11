(Di venerdì 10 novembre 2023) “Lenon: inposcontare su tantie servizi che ledurante la gravidanza e dopo il parto, nel periodo dell’allattamento e nella crescita del proprio bambino”. Così la dottoressa Laura Ferla, psicologa del Centro per l’età evolutiva e mamma peer counsellor di Ats, illustra la rete di prossimità presente sul territorio attorno a chi diventa mamma. La maternità è sicuramente una grande gioia, ma costituisce anche una fase molto delicata: gestire un bimbo non è facile e i disagi talvolta posportare a casi – seppur estremi – che finiscono sulle pagine di cronaca nera, com’è successo a Pedrengo, dove Monia Bortolotti, mamma di 27 anni è stata arrestata con l’accusa ...

L'azienda varesinaè nuova a questo riconoscimento. È stata infatti riconosciuta da Great Place ... easy friday; finanziamento asilo nido del 50% per i figli delle collaboratrici; ...

“Le neomamme non sono sole: in Bergamasca professionisti e consultori le accompagnano” BergamoNews.it

Un'altra demografia è possibile: 13 nati in 48 ore nel piccolo ... Adnkronos

Mio marito fuori, io sola in una stanza vuota, affianco le stanze delle neomamme, con i loro piccoli appena nati che piangevano. Il mio cuore era spezzato. Per la terza, avevo subito un aborto ...Pensiamo a quante volte le neomamme corrono dal pediatra anche se non c’è bisogno, per timori che sarebbero facilmente risolvibili a casa con aiuto di una persona che ha esperienza in fatto di bambini ...