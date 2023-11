‘Le Iene’ sul caso del falso medico assunto da una cooperativa sannita

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe telecamere de ‘Le Iene‘ hanno approfondito ilsconcertante di Enrica Massone, ilche ha lavorato come ‘gettonista‘ presso l’ospedale di Bordighera per ben sei giorni, mettendo in pericolo la salute dei pazienti. Torinese, 56 anni, non ha nemmeno un diploma. La donna è stata assunta da due cooperative, la Igea Medica di Roma e la Curamedica di Sant’Agata de’ Goti (fondata nel 2022), riuscendo a guadagnare un totale di 5400 euro, 900 euro per turno lavorativo. Durante l’intervista rilasciata, ha prima dichiarato di avere una laurea in medicina e poi ha scaricato la responsabilità sulle cooperative che l’hanno assunta: “Sono responsabili di non controllare la gente che assumono” ha affermato. La Massone è stata poi messa alle strette riguardo a un episodio in cui avrebbe somministrato del ...