Le Havre-Monaco | Ligue 1 | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 10 novembre 2023) Leè una partita della dodicesima giornata della1 e si gioca sabato alle 21:00: tv, probabiliSì, terzo in classifica, ma la vetta poi non è così lontana. Ecco perché ildi Hutter, contro un Leche sta continuando a stupire, non vuole in nessun modo perdere terreno da quelle che stanno davanti. E saprà già i risultati delle stesse nel momento in cui scenderà in campo. Che non è una cosa di poco conto. Golovin del(AnsaFoto) – Ilveggente.itFavoriti i monegaschi, senza discussione. Anche se i padroni di casa sono lì, poco fuori dalla zona Europa, e arrivano a questo match da una vittoria in trasferta. E sappiamo bene come vincere aiuti sempre a farlo. Ma non ci sentiamo in ...