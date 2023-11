Le due bandiere di Meloni per la sfida elettorale in Ue

(Di venerdì 10 novembre 2023) La premier punta su riforme e migranti. E andrà in Aula. Ma il ddl sul premierato non è ancora arrivato al Colle

Tornerà il "popoli,Stati". Ma senzapalestinesi, per carità. L'altolà arriva al Nazareno anche dall'autorevole voce di Liliana Segre : "Le scene a cui assisto mi fanno pensare di ...

Molti popoli sotto due bandiere: sarà presentato a Ravenna l’ultimo ... ravennanotizie.it

Santena, bandiere nuove in municipio rossosantena

La piazza è invasa dalle bandiere della Palestina. Ma ce ne sono anche molte a tinta unica: il verde del gruppo militare che governa nella Striscia di Gaza Nella Cisgiordania occupata, in tempo di gue ...Sabato in piazza solo vessilli del partito o arcobaleno. La paura è che spuntino simboli pro Hamas. Il primo ministro amico di Meloni: "Aiutiamo l’Italia sui migranti, se non è di sinistra pazienza" ...