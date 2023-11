Le confessioni di Letizia sulla sua storia saffica | “L’amavo | l’ho lasciata per mio padre”

Leggi su biccy

(Di venerdì 10 novembre 2023)Petris, durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello, ha assistito a un video in cui si è visto Beatrice Luzzi darle della lesbica. Un video che ha molto infastidito la gieffina che ha immediatamente sbottato: “non mi interessa darmi delle etichette!“. E nella notte, parlando con Fiordaliso, si èandare ad alcune. La Petris nel corso della sua esperienza a Cinecittà ha parlato apertamente della suad’amore con una donna, anche con la stessa Luzzi, ma quello che le ha dato fastidio sono state le modalità con cui questaè stata affrontata in puntata. “Mi sta sulle scatole che venga fuori questa cosa così in modo schietta, perché prima di entrare al Grande Fratello ne avevo parlato con mia madre e lei mi aveva detto che non ero pronta. Non mi piace quello ...