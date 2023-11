Lazio-Roma | occhio al rosso | 38 espulsioni negli ultimi 58 derby della Capitale di Serie A

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Se non è l’ultimo treno per i piani alti, poco ci manca.arrivano aldi domenica con una situazione di classifica ben lontana dalle ambizioni di Maurizio Sarri e Josè Mourinho. E anche il morale non è dei migliori. La squadra biancoceleste (che giocherà in casa) ha vinto contro il Feyenoord in una sfida cruciale per il cammino in Champions League, ma è caduta a Bologna nell’ultimo turno di campionato. Lukaku e compagni sono reduci dall’incredibile rimonta nel recupero contro il Lecce, ma l’entusiasmo è calato drasticamente a Praga dove lo Slavia ha battuto nettamente i giallorossi per 2-0. La classifica dice17,16. Il campionato è ancora lungo, ma altri passi falsi rischiano di rappresentare un ostacolo troppo grande per ...