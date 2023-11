Lazio-Roma | Abodi | “Antisemitismo al derby? Tema da presidiare sempre”

Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di, del sindaco di, Roberto Gualtieri, e del presidente della Regione, Francesco Rocca. Realizzato da "Gustolibero Società ...

Lazio-Roma, Sarri perde un titolare per infortunio: pronto il sostituto La Lazio Siamo Noi

Lazio-Roma, in 60mila all’Olimpico per il derby di domenica Cittaceleste.it

"Pericolo antisemitismo al derby Mi auguro di no. Il pericolo c'e' sempre non soltanto durante una partita. Il pericolo in questi tempi si ...Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - Lazio, Zaccagni non si allena: le ultime Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri a due giorni dal match ...