Lazio | Kamada attacca Sarri | “Non pensavo di giocare così poco”

TMW - La Lazio e Kamada, cosa dice il contratto. C'è la possibilità che vada via a zero in estate TUTTO mercato WEB

Daichi Kamada, in un’intervista post Lazio–Feyenoord ha parlato della sua situazione contrattuale col club biancoceleste spiegando che tutto è in divenire. Stando a quanto riferisce TMW, il giocatore ...Alla fine, però, Kamada decise di accasarsi alla Lazio. Tuttavia, il classe 1996 si sente deluso dallo scarso impiego. Ne ha parlato nel corso della sua intervista rilasciata a Sports Hochi: ...