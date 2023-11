(Di venerdì 10 novembre 2023) Verstappen e Perez titolari in Red, Ricciardo e Tsunoda in Alphatauri. Per Liamil ruolo di terzo pilota. Questo l'assetto ufficiale di Rednel 2024, salvo scenari al momento ...

Com'è accaduto a Zandvoort, la chance della sostituzione di Ricciardo che è stata sfruttata al meglio da. Non c'è posto per il giovane pilota del programma Red Bull, non nell'immediato con ...

Lawson e la dote di saper attendere: "Sarà Red Bull a portarmi in F1" Autosprint.it

I film da vedere in tv dal 23 al 29 ottobre 2023 MSD - masedomani.com

Il 2024 sarà un anno ancora da pilota di riserva e del simulatore, in attesa di un'occasione per diventare titolare in Formula 1 ...