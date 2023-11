Lautaro Martinez votato giocatore del mese di ottobre in Serie A!

(Di venerdì 10 novembre 2023)è statocomedeldidellaA. A renderlo noto è la LegaA con un comunicato ufficiale. PREMIO –è statodai tifosi comedeldidellaA. Valutate dalla Lega per il premio le giornate dalla settima alla decima di questa stagione. In tale periodo l’argentino ha segnato quattro gol con la Salernitana, uno straordinario con il Bologna e un altro con il Torino per il momentaneo 2-0 dell’Inter. La consegna del trofeo avverrà domenica nel pre-partita di Inter-Frosinone allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Inter-News - ...

Commenta per primoè oggi l'uomo del momento in casa Inter , ma ha avuto la possibilità nel corso della scorsa estate di mercato di non essere più in nerazzurro. Come mai Anche per lui sono risuonate ...

Lautaro Martinez, il gol da 70 milioni fa ricca l’Inter: le cifre nel dettaglio fcinter1908

Lautaro Martinez è il POTM di ottobre della Serie A! Disponibile la SBC per ottenere la sua card con valutazione 89!Inziaghi affronta la squadra di Di Francesco reduce dalla bella vittoria sull'Empoli. Nerazzurri superfavoriti