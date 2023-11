Lautaro Martinez fa ricca l’Inter 70 milioni! E supera Crespo ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il gol a Salisburgo divale 70 milioni di euro.gongola col suo Toro, che ha ancheto il connazionale Hernanin un dato. PAZZESCO ?show. Avvio pazzesco del Toro, già a 12 gol in 11 partite di campionato, 14 in 15 considerandoo inizio di stagione. Quella a Salisburgo è una rete di una pesantezza straordinaria. Non solo dal punto di vista prettamente tecnico:vola agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo e si guadagna il pass per il Mondiale per club del 2025. Ma anche economico: complessivamente sulle casse di Zhang arriveranno 70 milioni di euro. 50 o 60 milioni prossimi come quota garantita per la sola partecipazione al Mondiale negli USA e 10 ...