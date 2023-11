Latina | gattino di pochi mesi lanciato da un’auto in corsa

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 novembre 2023), 10 novembre 2023- “C’è ancora qualcuno che si sbarazza dei cuccioli gettandoli dal finestrino di una macchina in, senza alcuna pietà, senza cuore e senza cervello”. È accaduto domenica, attorno alle 9.30, nei pressi borgo Vodice, sulle sponde del fiume Sisto. A raccontarlo alle guardie eco zoofile e ittiche Fipsas è un agricoltore del posto che ha visto la scena. “Ero sul trattore – racconta- mentre lavoravo la terra, quando davettura bianca ho visto volare qualcosa. Incuriosito mi sono avvicinato sulle sponde del fiume, ricoperto da un fitto canneto ed ho sentito miagolare. Ho avvertito subito le guardie zoofile che in poco tempo sono arrivate sul posto. Il recupero non è stato facile. Si sentiva miagolare, ma il gatto non si vedeva. Sono state sistemante delle ciotole di cibo e di acqua per “convincerlo” ad ...