Latina | due aree parcheggio da destinare a caravan e camper

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 novembre 2023)– L’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco è intervenuto, ieri pomeriggio, nella commissione Trasporti Turismo e Marina presieduta dalla consigliera comunale Federica Censi. Nella riunione si è discusso della possibilità di realizzareda riservare a. “Il turismoistico – dichiara l’assessore – è in forte espansione: in Italia ci sono milioni di italiani che viaggiano ingenerando un fatturato di miliardi di euro. Puntare anche su un turismo di questo genere significherebbe offrire una possibilità in più alla città die rendere realtà la destagionalizzazione. Iisti, infatti, viaggiano tutto l’anno e non solo l’estate, puntano alla conoscenza del territorio dal punto di ...