(Di venerdì 10 novembre 2023)del Vaticano, per Papa Francesco, “Tutti sono chiamati a vivere la”. Sul cambio di orientamento del Vaticano, Gian Franco Svidercoschi, decano dei vaticanisti italiani, ritiene che forse ci sia stata «una migliore interpretazionedottrina relativatransessualità. O forse, a dirla malignamente, c’è stato l’arrivo del cardinale Fernandez a capo dell’ex Sant’Offizio» Muta l’orientamento del Vaticano sulla transessualità e l’accoglienza all’interno, e a rimarcare il cambio epocale il papa è intervenuto sulle pagine de La Civiltà Cattolica sostenendo che “per accompagnare spiritualmente e pastoralmente le persone ci vuole molta sensibilità e creatività. Ma tutti, tutti, tutti, sono chiamati a vivere ...

...il sindaco le possibili 'ripercussioni' dell'di tali attività commerciali non sono solo 'di ordine etico e morale': in gioco, si legge infatti nell'ordinanza, c'è anche il 'turbamento...

«L'apertura della Chiesa alla comunità Lgbt manca di coerenza» Panorama

Domani apertura della II edizione del Progetto SEMPER - inSiEMe ... Comune di Messina

Nel 2005 erano il 21%, mentre nel 2012 il 27%. A fotografare l’invecchiamento dei lavoratori italiani è l’Inapp, l’istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche che annuncia l’avvio della ...Fineco Hera petrolio Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa.Tra i best performers di ...