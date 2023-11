L' allenamento di boxe è un mix di potenza e velocità | proprio quello che fa per te

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Laè un'arte antica e il suonon è da meno. Se vi tornano in mente i mitici allenamenti di Rocky sapete di cosa si sta parlando. Laè uno sport che richiede un notevole sforzo fisico: un mix di, abbinata a una resistenza eccellente. Per questo motivo, l’di un pugile è duro e composto da diverse attività che proviamo a riassumere qui sotto. Naturalmente è consigliabile frequentare dei corsi, con istruttori qualificati che spiegano i movimenti. E se non vi piace il combattimento potete optare per la fitness. Nulla vieta di fare lo stesso workout a casa. I benefici dell'diIl pugilato è conosciutoperché apporta grandi benefici ...