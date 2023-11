L’algoretica di padre Benanti ispira Meloni sull’IA anche in vista del G7

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 novembre 2023) “Noi dobbiamo evitare che aumenti il divario tra i ricchi e i poveri, che scompaia la classe media e che in definitiva l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sia più negativo che positivo sulle nostre vite e sulle nostre società. In questo immane lavoro, viene in nostro aiutociò che è stato fatto dalla Santa Sede, con la Rome Call for A.I. Ethics, un documento per un approccio etico all’Intelligenza Artificiale”. Lo ha detto ieri Giorgia, presidente del Consiglio, al Comitato per la Transizione digitale a Palazzo Chigi. L’Italia ha “un’occasione” importante l’anno prossimo, essendo presidente del G7, ha ricordato. “Abbiamo già annunciato che tra le attività intendiamo tenereuna conferenza internazionale sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e lavoro. Una materia sulla quale dobbiamo ...