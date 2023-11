L’AI taglierà il 90% del lavoro nei film d’animazione | assicura il produttore di Shrek

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’A.I.più del 90% della forzaumana impiegata nella realizzazione di; ne è assolutamente convinto Jeff Katzenberg, storicodi, che ha affrontato lo scottante tema dell’intelligenza artificiale in un intervento durante il Bloomberg New Economy Forum; secondo l’ex dirigente di Dreamworks, il settore dell’animazione sarà in assoluto quello che subirà l’impatto maggiore dal continuo progresso tecnologico del machine learning, visto come un inevitabile passo in avanti nell’evoluzione della creatività umana “Ai miei tempi, per fare unai massimi livelli, ci volevano cinque anni e cinquecento artisti. Nel giro di tre anni, credo che me servirà meno del 10% in totale, per arrivare allo ...